«Категорически противопоказано»: кому нельзя делать татуировки и татуаж

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Наносить красивые изображения на тело или прибегать к перманентному макияжу можно далеко не всем — последствия будут страшными.

Татуировки или татуаж могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Почему носить рисунки на теле можно далеко не всем — рассказала в интервью радио Sputnik дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Специалист отметила, что чаще всего татуировка мешает диагностике меланомы, поэтому красивые изображения могут причинить вред человеку.

«Категорически противопоказано делать татуировки людям, у которых в анамнезе есть онкологические заболевания кожи, плоскоклеточный или базальноклеточный рак, меланома. Если в анамнезе у родственников есть меланома, тоже нужно воздержаться от татуировки, потому что она будет мешать в последующем профилактической диагностике», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что под татуировкой врачи могут пропустить рак у тех пациентов, чьи родственники когда-либо им болели.

Кроме того, рисунки на теле при нанесении могут вызвать тяжелейшую аллергическую реакцию из-за красителей. Поэтому людям с особо чувствительной кожей стоит быть очень аккуратными. Последствия иногда также вызывает и анестезия, используемая во время процедуры.

Одно из главнейших противопоказаний для татуировок и татуажа — инфекционные заболевания, добавила собеседница радио.

«Если у человека есть какие-то бородавки, бактериальные или вирусные высыпания, то никаких инъекций на коже не производится. Если у человека есть в анамнезе герпес и склонность к образованию воспаления, то нужно перед и после тату или татуажа пропить противовирусные препараты», — заметила дерматолог.

Если человек все же решился на татуировку, врач порекомендовала позаботиться о том, чтобы нанесение рисунка или татуажа проходило в стерильных условиях и обязательно одноразовыми иглами. Мастер же должен обладать специальным сертификатом, подтверждающим его квалификацию.

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