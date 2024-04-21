Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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В американском Конгрессе приняли проект о выделении 61 миллиарда долларов для Незалежной, но часть денег будет прикарманена.

Очередной пакет помощи США для Незалежной отправит десятки тысяч украинцев в мясорубку. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на странице в соцсети X.

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания „Украина“, она же „Антироссия“, проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку», — написал он.

Полянский уверен, что бесславный конец Украины неизбежен и уже близок.

В субботу, 21 апреля, палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Решение по документу теперь должен принять сенат Штатов. К слову, когда голосование закончилось, республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов. Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек разорение Незалежной из-за помощи со стороны США.