«Вырыл могилу и сделал крест»: Поплавская едва не стала жертвой маньяка-слесаря

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мужчина подкидывал актрисе письма и подкидывал в ее подъезд предметы, от которых бросало в дрожь.

Актриса Яна Поплавская едва не стала жертвой маньяка. Неизвестный мужчина долгое время преследовал ее и угрожал. Жуткой историей одна поделилась в одной из программ на федеральном канале.

Все произошло в начале нулевых. Однажды неизвестный мужчина постучался в квартиру знаменитости и заявил, что пришел именно за Поплавской.

«Говорит: „Я пришел за тобой!“. Меня парализовало. Я закричала. Старший сын Клим схватил этого неизвестного мужчину, повалил на пол, завязал ему ремнем руки и привязал его к батарее. Мы вызвали милицию», — вспомнила актриса.

Но мужчину это не остановило, и он продолжил преследовать актрису. Постоянно отправлял письма с признаниями в любви. В одном из них он написал, что они должны умереть вместе. Каждый раз, заходя в подъезд, Поплавская испытывала дикий ужас.

«Это человек писал, мол, у тебя есть муж, но ты моя, мы с тобой будем гореть вместе. Казалось бы, бред, но что-то в этом письме заставило меня заледенеть», — добавила она.

Помимо жутких любовных писем мужчина оставлял в подъезде Поплавской похоронную атрибутику, и даже соорудил ей могилу. К примеру, стакан, кусок черного хлеба.

«На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию», — отметила артистка.

Устав терпеть неадекватного поклонника, Поплавская вновь обратилась в правоохранительные органы. Они стали дежурить в ее подъезде и вскоре поймали злоумышленника. Им оказался некий Кирилл, который работал слесарем. Его определили в психиатрическую клинику, где выяснилось, что чувствами он воспылал еще во времена выхода на экраны фильма про Красную Шапочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бьянка притягивает к себе неадекватных мужчин.