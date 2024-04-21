США планируют отправить новую партию военных советников в Киев

Фото: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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О чем рассказал представитель Пентагона?

США планируют увеличить число военных советников в американском посольстве в Киеве. Об этом Politico сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«На протяжении этого конфликта Министерство обороны США пересматривало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления управления оборонного сотрудничества при посольстве», — отметил он.

Райдер не уточнил конкретное число людей, планируемых к отправке. Однако, по информации газеты, персонал посольства могут пополнить около 60 человек.

Они будут заниматься «логистикой и осуществлять контроль за вооружениями», которые США отправляют Украине. Еще одна заявленная цель — помощь ВСУ в обслуживании оружия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США хотят «взбодрить» Украину дальнобойными ATACMS.