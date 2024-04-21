«Все офигеют»: Крид решил купить Суbеrtruсk от компании Маска по «завышенному прайсу»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ездить на ней он планирует только в Штатах.

Певец Егор Крид совсем скоро станет обладателем футуристичной машины Tesla Cybertruck. Их, как известно, выпускает компания американского миллиардера Илона Маска.

О своем желании приобрести авто с «угловатыми» формами он рассказал во время стрима на платформе Kick. Артист признался, что купить машину хотят многие, поэтому ему пришлось подождать какое-то время — в США Cybertruck стоит около 100 тысяч долларов (почти 9,5 миллиона рублей).

«Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах. Тем более в США часто бываю, пусть у меня тут будет своя машина. На нее очередь, но я покупаю у знакомого чувака по завышенному прайсу», — сказал Крид.

Платить за перегон машины в Россию исполнитель не захотел. Он решил, что будет ездить на машине в США, хотя последние годы его семья живет в ОАЭ.

«А, прикиньте, как все офигеют, но не буду в Москву везти! Да даже в Дубае все удивятся, потому что его еще нет в Европе», — признался артист.

Эта машина станет третьей в гараже рэпера. У него уже есть два спорткара общей стоимостью примерно в 47 миллионов рублей.

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