«Ждет своего часа». Какой вид животных может вызвать новую пандемию на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Гипотетическая «болезнь Х» пока что находится в естественном резервуаре.

Новую пандемию, которая в будущем может унести в 20 раз больше человеческих жизней, чем коронавирус, может спровоцировать болезнь из сферы природа — сейчас она уже может ждать своего часа. Об этом сообщил журнал «За науку».

А пока болезнь «находится» в естественном резервуаре. Переносчиком может выступать любое животное: летучие мыши, грызуны, дикие птицы и даже верблюды.

Каждый вид может обладать определенным набором патогенов. При этом само животное может переносить болезнь бессимптомно, но для человека оно может стать смертельным.

К примеру, в 2004 году в Китае произошла вспышка коронавируса SARS-CoV-1. Тогда заболело около десяти тысяч человек, примерно каждый десятый пациент умер — эту инфекцию удалось остановить за счет введения жестких карантинных мер.

«Судя по всему, заражение первого человека произошло либо от летучей мыши, либо от циветты семейства виверровых», — отметил в статье завлабораторией вычислительных методов в биомедицине Андрей Девяткин.

В 2012 году вспышка случилась в Саудовской Аравии. Тогда переносчиком оказались верблюды.

При этом стоит отметить, что основным резервуаром возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, судя по всему, являются летучие мыши, но они могут заразить других животных, которые, в свою очередь, заражают людей.

Переносчиком будущей болезни, провоцирующей пандемию, могут стать городские утки. Однако опасность стоит ждать от любого животного.

Универсального лекарства от новых инфекций нет или способа их профилактики не существует из-за огромного разнообразия вирусов, обитающих в природной среде.

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