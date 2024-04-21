Соколовский отпраздновал свадьбу спустя два года после похода в ЗАГС

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Фанатов на торжество тоже пригласили, но при одном условии.

Певец Влад Соколовский вместе со своей супругой Ангелиной Сурковой отпраздновали свадьбу спустя два года после росписи. В социальной сети артист выложил совместное фото с любимой и рассказал, как начался радостный день.

«Сегодня день икс. Жених и невеста едут на свой праздник», — кратко подписал сделанный в машине снимок Соколовский.

Он признался, что перед торжеством решил устроить релакс и отправился на массаж. Праздник пара организовала на террасе одного из московских клубов.

Причем пригласили туда не только родных и близких, но и поклонников. Правда, не бесплатно — необходимо было выложить две с половиной тысячи рублей.

Удалось ли им кого-то заманить на праздник из фанатов, пока неизвестно. Но под критику Соколовский в любом случае попал — его тут же обвинили, что он пытается нажиться на поклонниках и их любви к нему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отец Влада Соколовского не советовал сыну разводиться с Ритой Дакотой.