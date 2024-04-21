Ситуация с паводками в регионах России достигла кульминации

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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В ближайшие дни температура будет расти — все продолжит интенсивно таять, а вода, соответственно, прибывать.

Ситуацию с паводками держат на контроле в Кремле — она на этой неделе достигла кульминации. По Оренбургской области большая волна прошла, оставив подтопленными более 15 тысяч жилых домов.

А к Курганской и Тюменской областям паводок только пришел. Причем на одной из рек уровень воды за сутки вырос на три метра.

Корреспонденты «Известий» Денис Воробьев и Алиса Паршакова следят за ситуацией в наиболее пострадавших районах. Курган — в эпицентре битвы с паводком.

Правый берег, дачные участки и пригород под водой. Утром Елена ушла на работу, а вернуться домой уже не получилось, все дороги вокруг ее родного села Кетово затопило.

Это село пострадало в числе первых. Сейчас там рекордный уровень воды — 11 метров.

Всего под водой несколько микрорайонов Кургана: от домов в Тополях и Смолено виднеются только крыши. Одними из последних стали эвакуировать жителей Чаусово, Восточного и Вороновки — рядом с ним расположен городской аэропорт.

Самосвалы с песком выстроились в ряд, десятки рук раскидывают мешки, чтобы укрепить дамбу и не позволить воде пройти дальше. Уберечь от возможного наводнения пытаются стадион-парк Энергетик.

Дамба уже растянулась больше чем на 100 метров. Она легка в доставке, состоит из композитных материалов и заливается водой.

Вода стоит и на центральной набережной Кургана. Она просачивается даже через метровую преграду из мешков.

Местные власти заранее объявили эвакуацию. Владимир приехал в пункт временного размещения еще полторы недели назад: успел собраться, а теперь ждет схода воды.

Курган стал еще одним примером сплоченности. Жители, которые вовремя уехали из своих затопленных районов, продолжают помогать другим пострадавшим от наводнения.

Спасательная операция не прекращается ни на минуту. В некоторых домах еще остаются люди, которые не последовали призывам об эвакуации.

Теперь отсиживаются на вторых этажах, а, когда провизия заканчивается, зовут на помощь. Скорость подъема воды постепенно снижается.

Сложнее всего было в среду — каждые два часа уровень поднимался более чем на десять сантиметров. В четверг темп сократился вполовину, а уже к вечеру пятницы впервые зафиксировали спад воды.

Как будет складываться жизнь после наводнения, жители пока даже не задумываются. Первостепенная задача — продолжать борьбу с общей бедой.

Торосы уничтожили тысячи домов вокруг Томска. С корнем вырвали деревья, опорные столбы.

Глыбы высотой три-пять метров сносили все на своем пути. В СНТ «Ягодка» разворотило несколько десятков домов.

Эта беседка стояла раньше на берегу метрах в десяти на этих огромных сваях. Здесь была кухня, но льдины сломали толстую бревенчатую стену и унесли мебель с собой.

Меньше чем за час глубина стала под два метра. Чудом удалось избежать жертв — в момент стремительного ледохода здесь находится сторож Виктор Ахматов.

— По-быстрому квадроцикл завел, с собакой на горку… Торосы вот так пролетали. Я стоял и смотрел, жутко, страшно-страшно. Сейчас вот двинется сюда — я не успею убежать, меня просто сотрет.

Именно лед, пришедший со стороны Кузбасса, власти называют главной причиной весеннего паводка в Томске. Из-за него уровень воды так резко поднялся.

Ситуацию осложняют мощные ледовые заторы. Многометровые глыбы растянулись на несколько километров, не дают реке встать в русло.

В их плен попали корабли и катера. Это судно принесло в центр города — к Речному вокзалу, местные его нарекли томским Титаником.

Паводковая ситуация в Томской области остается напряженной. В нескольких районах до сих пор сохраняется режим ЧС.

Накануне вода в Томи поднялась на 70 сантиметров. В селе Вершинино продолжает стоять вода, местами глубина до метра.

В зону подтопления попали около сотни домов. По соседству живет многодетная семья Мурата Белгибаева.

Он бежал от воды три дня назад. Сегодня впервые вернулся — смотрит, что осталось.

Унесло и стройматериалы на сотни тысяч рублей. Семья делала ремонт — теперь дом разваливается на глазах.

«Мы приехали — вот так воды было, когда мы уже смогли добраться. Вот протапливаем, сушим, не знаю, завтра это все разбирать буду, выкидывать. Это же все не подлежит уже, она же прессованная, вздулась», — говорит Мурат Белгибаев.

В ближайшее время прогноз по паводкам в Сибири и Урале неблагоприятный. Пик еще не пройден.

А в ближайшие дни еще и температура будет расти. Все продолжит интенсивно таять, а вода, соответственно, прибывать.