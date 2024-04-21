Смогут бить по Подмосковью: в США хотят «взбодрить» Украину дальнобойными ATACMS

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Республиканцы пошли навстречу демократам, но при этом набросили узду на Белый дом, обязав его выработать стратегию по конфликту за 45 дней.

Американские республиканцы и демократы, судя по всему, решили преодолеть партийные разногласия, и Конгресс разморозил давно обещанный пакет дополнительной помощи Израилю, Украине и Тайваню. Один «жирный пакет» на 95 миллиардов они разбили на части и проголосовали за все пункты отдельно.

В Киеве начали паниковать раньше времени, Владимир Зеленский показал, что он ничего не знает и не понимает. Нижняя палата Конгресса одобрила «украинский пакет», но есть нюансы.

Во-первых, не безвозмездно, а в долг. Во-вторых, Киеву непосредственно передадут лишь пятую часть этих средств.

Смотрите — весь «американский пирог» тянет на 61 миллиард долларов. Из них треть суммы — на восполнение переданного ранее военного имущества и оборонных услуг.

Еще часть — на закупку новых вооружений, но в пределах границ США. Еще 11 миллиардов — прямо Пентагону для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

И лишь восемь миллиардов получит Зеленский на «поддержку экономики». Опять же, с оговоркой — не для зарплат бюджетников и не для пенсий.

Но самое главное отличие от всех предыдущих вариантов — Конгресс готов выделить деньги с условием, что администрация Джо Байдена представит стратегию по Украине: каких целей Штаты хотят добиться, а главное как понять, что эти цели достижимы.

Это очень важный пункт, пожалуй, самый важный во всем многостраничном документе. Чтобы «вдохновить» приунывший Киев, кроме денег ему пообещали более мощные ракеты ATACMS с дальностью на 300 километров — раньше давали только на 165.

Новые могут «накрыть весь Крым и достать до Подмосковья», если — и это важный пункт — Байден одобрит отправку «дальнобоев». Как бы то ни было, Америка уже продемонстрировала, что готова обострить ситуацию.

Республиканцы пошли навстречу демократам, но при этом набросили узду на Белый дом, обязав его выработать стратегию по Украине за 45 дней. Время пошло.