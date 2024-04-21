«Насколько мудрым оказался наш народ»: Памфилова подвела итоги выборов президента РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Явка россиян на выборах главы государства составила 77,44%.

Традиционно иноагенты активизируются во время выборов. Но не в этом году — в ходе трехдневного голосования в марте подтвердилось лишь 12 нарушений. Об этом заявила Элла Памфилова, которая вручила Владимиру Путину удостоверение президента, пятое в его карьере, но с рекордным результатом — 87% голосов при явке в 77,44%.

«Самое главное то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это, фактически, какой-то важный этап битвы за Россию. Это было и у людей, и у нас внутри системы. Она же такая сложная, вроде бы, состоящая из представителей многих партий. Но эта консолидация, солидарность, что мы сейчас все за страну бьемся», — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Собственно, потому врагов так и корежило в эти мартовские дни — с 15 по 17, когда посылали слабохарактерных тетушек бальзаковского возраста и девочек молодых поджигать избирательные участки, заливать урны зеленкой. 21 уголовное дело возбуждено, между прочим, за препятствие работы избиркомов.

Про нападение на Белогородчину как раз под выборы уже говорили. И что, каков эффект? В четырех новых регионах, где идут боевые действия и явка, и поддержка Путина была выше средней по России. Вот и ответ. Церемония инаугурации пройдет 7 мая. Парад Победы примет Верховный главнокомандующий, которого более чем убедительно поддержал народ. И его программу, изложенную сразу в виде плана действий, в ходе послания Федеральному Собранию.

«Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет нужно доказывать, подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России. Это наша родина, родина наших предков, и она нужна и дорога только нам и, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», — отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию.