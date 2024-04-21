Сын умершей пять лет назад актрисы Цывиной оказался в бедственном положении

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Окружение считает, что все проблемы у него лишь из-за алкоголя.

Единственный сын актрисы Ирины Цывиной пожаловался из-за бедственного финансового положения. В одной из программ на федеральном канале Евгений Благонравов рассказал, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, а помочь ему некому. Хотя у него есть родная сестра Зинаида.

«У меня тяжелое жизненное положение. Я все сам тяну. Хожу в одном и том же. По гостям хожу, выживаю, как могу. Мне придется потратить 100 тысяч рублей, чтобы переложить трубы в доме», — сетует наследник знаменитости.

Он также признался, что родственница якобы пыталась его отравить в день похорон Цывиной — 22 апреля 2019 года. Тогда Зинаида, по версии Евгения, передала ему пачку печенья — угощенье показалось ему ядовитым.

«Сестра приехала на похороны мамы, привезла мне пачку печенья. Я думал, что оно отравленное — смыл его в туалете. Ни ста долларов, ничего не передала», — добавил он.

Хоть сам Благонравов и пожаловался на тяжесть жизни, окружающие уверены — он сам виноват в таком положении. Ведь, считают они, тот уже давно якобы пристрастился к алкоголю, а потому и выглядит не очень хорошо.

Сам мужчина это опровергает. Среди негативно настроенных к нему — подруга Цывиной, Ольга Спиркина. Она вспомнила, что незадолго до смерти актриса жаловалась ей на сына, говорила, что Евгений желает ей смерти и жить с ним она больше не хочет.

«Она говорила, что не хочет жить с ним, так как он хочет ее смерти. А через день я узнаю о ее кончине. Я вообще удивлена, какие у сына могут быть финансовые проблемы, когда ему было, что продать, и было на что поставить памятник матери. Конечно, я бы не осталась безучастна. Но у меня с ним нет никакого контакта, ко мне никто не обратился», — призналась Спиркина.

Ирина Цывина умерла 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Актриса была замужем четыре раза.

В третьем браке с Георгием Пусепом она родила дочь и сына. Однако после развода девочка осталась в США с отцом, а мальчика усыновил следующий супруг Ирины — Александр Благонравов.

Сразу после смерти матери, не оставившей завещания, дети вступили в борьбу за наследство. Цывина владела домом и тремя квартирами в Москве.

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