Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
«За» проголосовали 311 конгрессменов, при этом 12 выступили «против».
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
Новый пакет составит в финансовом выражении почти 61 миллиард долларов. «За» проголосовали 311 конгрессменов, при этом 12 выступили «против».
В частности, 14 миллиардов долларов выделены на приобретение Украиной передовых систем вооружения и прочей оборонной техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России.