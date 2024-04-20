Непростые деньки: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля

Фото: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Многообещающее начало и весьма спокойное завершение недели сразу с двумя днями потери и истинной потери — в такие дни лучше заниматься отдыхом, расслаблением, и ничего нового и уж тем более важного лучше не начинать, если не хотите попусту потратить время.

Поэтому постарайтесь спланировать неделю так, чтобы успеть все сделать до печального завершения недели, а в пятницу, субботу и воскресенье наслаждаться весенним пением птиц, красотой природы, или любимым сериальчиком, книгой или пластинкой, которую давно хотели послушать.

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Понедельник, 22 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненного Дракона. Нейтральный день, хорош для проведения презентаций, встреч, обращения за медицинской помощью, начала обучения, перелета, романтических свиданий, планирования. Но не следует планировать на него дела первого уровня важность.

С точки зрения китайской системы, это заключение брачного союза, закладка фундамента, земляные работы, крупнокалиберная деловая активность.

В такой день лучше не путешествовать и быть внимательнее в работе с документами.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Вторник, 23 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненной Змеи. Отличный день для земляных работ, закладки фундамента, свадьбы, въезда в новый дом. Это прекрасный день для работы с документами. А если вам довелось в чем-то напортачить, самое время покаяться — в этот день вы сможете избежать наказания или существенно его снизить.

Этот день хорош для примирения, устранения разногласий, а также для разработки секретных планов.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Среда, 24 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Каменной Лошади. Не слишком благоприятный день, лучше посвятить его неэнергозатратным делам. Звезда Свирепый Дух и Пустота Утраты не дают энергиям этого дня проявить свою позитивную сторону.

В такой день тем не менее можно заключить выгодное партнерство, получить помощь от полезных людей. Но в финансовых делах будьте внимательнее — есть риск недополучить желаемую сумму, несмотря на то что сам по себе день сулит успех в инвестициях и торговле.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Четверг, 25 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Земляной Козы. Не подходит ни для каких важных дел, содержит негативные звезды и структуру. В такой день можно тем не менее планировать, заниматься рядовыми финансовыми операциями.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Пятница, 26 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Стальной Обезьяны. День потери — все дела начатые в этот день будут пустой тратой времени. Не следует в такой день совершать импульсивные покупки, принимать важные решения и уж точно намечать на него что-то сколь-нибудь важное для вас — результат вас разочарует.

В такой день лучше всего отдыхать, а все идеи, которые придут в голову, лучше записать и внимательнее рассмотреть в другой день, в котором энергии будут благоприятнее.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Суббота, 27 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Золотой Петух. Еще один день потери, день истинной потери. Крайне желательно в такой день заниматься отдыхом, прогулками на свежем воздухе и не ждать от этого дня слишком многого.

Структура этого дня хороша для отхода от дел и уединения.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Воскресенье, 28 апреля 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Водная Собака. Неблагоприятный день, собирает все плохие звезды и пытается «лаять» на дракона в год дракона и месяца дракона.

Учитывая структуру этого дня, постарайтесь не вступать ни в какие конфликты, поскольку есть риск что они разрастутся во что-то очень большое. День может быть хорош для рыбалки или охоты, тем не менее.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

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