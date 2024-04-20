Актер Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет

Фото: Из открытых источников

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Что могло стать причиной смерти в таком возрасте?

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни, сообщили в некрологе на сайте Азербайджанского Государственного Академического русского драмтеатра.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!», — отметили коллеги.

Известно, что Омельченко перенес инсульт и был госпитализирован. Позже состояние улучшилось, однако случился новый приступ.

Артист служил в театре с 1997 года. Играл в многочисленных постановках, таких как «Щелкунчик», «Чайка», «Колдун», «Аленький цветочек» и других.

На экране актер появился в конце 1990-х и сыграл в кинокартинах «Кровавый январь», «Не бойся, я с тобой», «Беспокойство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Зеленским.