Латвийского рэпера Платину выдворят из России

Фото: Telegram / Платина / sosamuzik300

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Музыкант был задержан 19 апреля на концерте в одном из клубов Томска

Латвийского рэпера Роберта Плаудиса, известного как Платина, принудительно выдворят из России. Соответствующее решение принял Кировский районный суд Томска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов Томской области, музыканта привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Также суд постановил принудительно выдворить 29-летнего исполнителя из России.

Рэпер был задержан 19 апреля на концерте в одном из клубов Томска. Прежде он уже попадал в поле зрения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая просила правоохранителей проверить его тексты на пропаганду наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии сообщили о планах властей выслать 24 россиянина.