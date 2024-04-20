В Северной Осетии задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Северной Осетии по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике.

По данным ведомства, 36-летнего мужчину задержали на российско-грузинской границе. Его подозревают в работе на украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Если его вина будет доказана, украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала жителя ЛНР, шпионившего в интересах Украины.