«Я так и сделаю»: принц Уильям высказался о Миддлтон на встрече с простыми британцами
Принц Уильям пообещал британцам внимательно следить за здоровьем Миддлтон
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
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Он посетил офис благотворительной организации в Санбери-на-Темзе.
Принц Уильям после известий об онкологии у Кейт Миддлтон вынужден посещать мероприятия в одиночестве. На днях наследник престола встретился с волонтерами, которые вполне ожидаемо подняли тему здоровья его супруги.
Он посетил офис благотворительной организации в Санбери-на-Темзе. Там члену королевской семьи передали открытки с пожеланиями о скорейшем выздоровлении в адрес Миддлтон и короля Карла III, который также борется с раком.
Принц Уильям, как отмечается, был тронут вниманием, которое ему оказали люди. Одна женщина по имени Рэйчел попросила его внимательно следить за супругой, пишет таблоид The Sun.
«Я так и сделаю», — ответил наследник британского престола.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям совместно со старшим сыном, принцем Джорджем, посетил матч четвертьфинала Лиги Европы между французским клубом «Лилль» и английской «Астон Виллой». Это было их первое появление на публике после публикации видеообращения Миддлтон, в котором она рассказала о заболевании.