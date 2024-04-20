Коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Журналист был убит в Запорожской области во время съемок репортажа.

В здании МИЦ «Известия» в Москве появился мемориал, посвященный военному корреспонденту Семену Еремину, погибшему в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области.

В память о коллеге, а кому-то и близком друге, к мемориалу несут цветы. Семен Еремин работал в СМИ чуть меньше 20 лет. С 2006 года он был корреспондентом Пятого канала, в 2017-м стал специальным корреспондентом МИЦ «Известия».

Журналист был настоящим патриотом своей страны, он организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!» Кроме того, Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.