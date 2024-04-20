Минцифры предложило оказать поддержку семье военкора Семена Еремина

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Военный корреспондент «Известий» погиб 19 апреля в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей.

Минцифры РФ окажет любую помощь близким и членам семьи погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуд Шадаев в официальном Telegram-канале.

«От лица всего Министерства приношу искренние соболезнования семье Семена. Мы готовы оказать любую поддержку его родным и близким», — написал пост он.

В Министерстве подчеркнули, что Семен Еремин не раз оказывался на грани смерти во время своей журналистской деятельности в зоне боевых действий. Он снимал сюжеты из Мариуполя, Волновахи, Марьинки и многих других мест, где ведется спецоперация по защите населения Донбасса.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.