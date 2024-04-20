«Папа, давай поговорим»: Кержаков отказался от общения с вышедшей из рехаба дочерью

Кержаков отказался от общения с вышедшей из рехаба дочерью

Фото: © РИА Новости / Григорий Соколов

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Наследница спортсмена винит родителей в своей наркозависимости.

Дочь футболиста Александра Кержакова Дарья призналась, что после борьбы с наркозависимостью в рехабе она хочет обсудить с отцом все обиды. Однако тот избегает общения с наследницей.

«Я когда вышла из рехаба, одна осталась. И папа не отвечает мне. Недавно написала ему огромное сообщение, где расписала обиды с детства, просила, мол, папа, давай поговорим. Но нет», — рассказала девушка в одном из телешоу.

Кроме того, в своей зависимости она обвинила родителей, которые якобы уделяли ей мало внимания. Дарья была направлена на принудительное лечение от наркозависимости по инициативе своей матери.

«Мама сделала мне тест на наркотики и отправила на реабилитацию. К тому моменту я употребляла наркотики год. Я сразу поняла, что наркоманка», — рассказала 19-летняя наследница знаменитости.

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