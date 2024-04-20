Секрет хорошего самочувствия: врач назвала две каши для здоровья кишечника

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Arber

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Эти продукты улучшат состояние кожи и иммунитет.

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева напомнила о пользе каши в рационе для правильной работы кишечника. Именно от него зависит переваривание пищи, состояние кожи, общее самочувствие и иммунитет. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Самыми полезными для кишечника считаются овсянка и гречка — их обязательно нужно добавить в повседневное меню.

«Гречка — это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих „трафик“ в кишечнике», — отметила эксперт.

Овсянка, в свою очередь, обеспечивает правильную работу пищеварения. Однако не стоит использовать продукты быстрого приготовления. Врач рекомендует обратить внимание на продукты с пробиотиками. Они улучшают микрофлору и поддерживают ее в тонусе.

Полезными для кишечника являются также бананы, оливковое масло, жирная рыба и зеленый чай. Данные продукты можно легко вписать в повседневное меню, добавила эксперт.

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