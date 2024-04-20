Жуткая находка: полицейские обнаружили мумию женщины в московской квартире

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Как тело могло пролежать в столичной квартире больше года?

Страшная находка была обнаружена 19 апреля в московской квартире. Источник 5-tv.ru сообщил о том, что на Дубнинской улице при вскрытии квартиры мумифицированный женский труп 1968 года рождения.

Кроме того, по информации того же источника, тело лежало на кухонном полу. Известно, что экспертиза показала отсутствие признаков насильственной смерти, следов борьбы и волочения также обнаружено не было. Было выявлено, что смерть женщины наступила более года назад.

При этом порядок в квартире не нарушен, ценные вещи были на месте, а дверь в квартиру была заперта изнутри. Также уточняется, что на женщину не были зарегистрированы никакие виды оружия или транспортные средства.

Каким образом соседи не заметили странного запаха в подъезде, пока неизвестно. На данный момент следователи проводят проверку и изучают все обстоятельства. Труп женщины был направлен в морг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге в жилом доме обнаружили мумию мужчины.