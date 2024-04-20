«В отличие от Волочковой»: психолог Степанова раскрыла тайну Николая Цискаридзе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Специалист рассказала, почему 50-летний артист все еще холост.

Психолог Вероника Степанова назвала народного артиста России Николая Цискаридзе самовлюбленным человеком, которому нужно постоянно демонстрировать свое превосходство.

Однако отметила, что артист все же умеет адекватно оценивать себя и свои возможности. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

Степанова часто практикует психологические разборы звездных личностей, в этот раз она высказала свое мнение по поводу Цискаридзе.

«В отличие от Волочковой, он вовремя ушел со сцены и пошел по правильной дороге. Выбрал путь, чтобы быть директором Вагановского училища и так далее. То есть, он понял, что ему надо идти в администрацию», — заявила она.

По мнению психолога, артист принял правильное решение, когда не стал «спиваться, как Волочкова». При стремлении Николая быть в центре внимания он обладает дружелюбным характером. Несмотря на специфическую профессиональную среду, имеет энергию альфа-самца.

Степанова отметила, что артисту нельзя набирать вес, чтобы сохранять привлекательность. Когда Цискаридзе поправляется, вся его красота исчезает, добавила она.

Также специалист подметила, что Николай все еще холост. По ее мнению, он боится разочаровать женщин или не оправдать их надежд.

«Есть ощущение, что он несет на себе бремя под названием „Страх разочаровать“. У него такой сильный страх, что в каждое мгновение он должен быть прекрасен», — считает психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина резко высказалась о Степановой.