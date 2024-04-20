Актер и участник СВО Михаил Мамаев получил ранение

Фото: Telegram / Михаил Мамаев / Mamaev_Mikhail

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Звезда фильма «Виват, гардемарины!» сейчас находится в госпитале.

Актер Михаил Мамаев, находящийся с 2022 года в зоне СВО, получил травму глаза. Артист опубликовал фото из госпиталя в своем Telegram-канале.

На снимке можно увидеть Мамаева, лежащего на больничной койке с повязкой на глазу. Других повреждений на фото не видно. Сам артист не дал подробных комментариев по поводу случившегося, но сопроводил изображение стихотворением.

«Полна теплом больничная палата — итог моих последних пары лет. Весна — как это много для солдата, как важен этот мирный теплый свет!», — говорится в первом четверостишии.

Поэтическими произведениями актер подписывает многие фотографии, сделанные на СВО. Известно, что 58-летний Мамаев работает там в качестве военного корреспондента.

При этом близким Мамаев не рассказывал о своей работе, чтобы они не беспокоились за него.

Михаил Мамаев. Фото: Telegram / Михаил Мамаев / Mamaev_Mikhail

Ранее 5-tv.ru писал о том, что корреспондент «Известий» Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа.