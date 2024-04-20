«Плохо с 1989-го»: Овсиенко честно ответила на вопрос об алкоголизме
Экс-солистка «Миража» Овсиенко опровергла слухи об алкоголизме
Фото: Стукалин Евгений / ТАСС
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Накануне артистку обвинили в чрезмерном употреблении спиртных напитков.
Бывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко опровергла слухи об алкогольной зависимости. На обвинения поклонников знаменитость ответила в эфире телепрограммы на федеральном канале.
В Сети появились кадры, сделанные во время выступления певицы в Краснодаре. Аудитория знаменитости обратила внимание на плохой внешний вид Овсиенко, обвинив в ее в чрезмерном употреблении спиртных напитков.
Однако артистка заверила общественность, что не употребляет алкоголь. Она страдает от проблем со здоровьем.
«Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили после аварии», — поделилась Татьяна.
Она также отметила, что ей необходимо «беречь себя» и чаще ходить в тренажерный зал, но порой ведению здорового образа жизни мешает лень и нежелание.
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