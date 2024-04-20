Дело в маме? Как перестать зависеть от семьи во взрослом возрасте и начать жить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша; 5-tv.ru

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Психолог дала практические рекомендации, которые помогут сделать жизнь более счастливой, наполненной и поднять вашу самооценку.

Правда ли, что наша самооценка зависит от уровня взаимоотношений с мамой? Как же в таком случае сепарироваться от родителей во взрослом возрасте и начать жить по-настоящему? Психолог Елизавета Баева ответила на эти животрепещущие вопросы в разговоре с 5-tv.ru.

Специалист подтвердила, что отношения с мамой действительно влияют на всю дальнейшую жизнь, причем еще с детства. Например, от этого зависит, как мы будем любить, дружить, выстраивать отношения с другими людьми, коммуницировать.

«Мы живем так, как мы научились делать это в детстве», — говорит психолог.

Однако специалист добавила, что все можно исправить. Чтобы перестать зависеть от маминого мнения, эксперт дала несколько практических рекомендаций.

Во-первых, вам нужно научиться нужно выстраивать здоровые личные границы. Это делается гораздо легче, когда речь идет о посторонних людях, но в случае с семьей — это действительно может стать проблемой. Однако это необходимо, и этому действительно можно научиться со временем.

Так, часто мама может лезть в жизнь с непрошеными советами и даже требованиями. Здесь важно устоять и послушать свои чувства по поводу какой-то ситуации.

«В какой-то момент необходимо сказать: «Мама, мне не нужны твои советы. Я взрослый человек и сам знаю, как мне жизнь. Спасибо. Я не просила совета. Я не просила рекомендаций. Я поступлю так, как мне важно», — говорит психолог, приводя примеры конкретных фраз.

Во-вторых, необходимо развивать автономию. В психологии это слово называется «сепарацией». Причем важно отделяться от мамы не только психологически, но и физически. А именно — жить, по возможности, отдельно, если вы уже взрослый человек.

Это важный шаг, так как именно это будет мешать построению здоровой самооценки и вообще счастливой жизни, говорит Баева.

В ином случае, вы не сможете жить собственную жизнь. При этом, конечно, совсем забывать о семье тоже не стоит. Лучше лишь сократить контакты с мамой до комфортных вам, но так, чтобы у вас была своя жизнь.

В-третьих, ищите поддержку вне отношений с вашей мамой. По словам психолога, это нужно, чтобы мнение вашей мамы не стало единственной инстанцией, от которого зависит ваша жизнь и ваше ощущение себя в этой жизни.

«Многие ищут поддержку у родителей, и это является как будто единственной инстанцией, но если отношения с мамой вызывают сложные чувства, то нужно окружать себя людьми, способными оказать поддержку и стремиться к ним», — добавляет психолог.

Отношения с мамой — это одна из самых непростых тем в психологии, но, тем не менее, используя эти рекомендации, вы сможете сделать свою жизнь счастливее и еще более наполненной.

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