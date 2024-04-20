Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Украинскому президенту придется посмотреть правде в глаза — системы ПВО в Киеве больше не способны защищать стратегические объекты.

Армия России сможет уничтожить истребители F-16 из Соединенных Штатов Америки (США), которые Украина ждет в качестве западной подачки, в течение всего лишь нескольких недель. Так немецкий журналист Юлиан Репке разнес в пух и прах мечты и надежды Зеленского на использование истребителей.

Публицист отметил, что это и так всем понятно, судя по постоянным атакам России по объектам критической инфраструктуры Украины, которые постоянно происходят из-за серьезных проблем с истощением средств противовоздушной обороны (ПВО) Незалежной. С нынешней системой ПВО хваленные истребители F-16 постигнет та же участь.

«Самолеты станут легкой мишенью и будут уничтожены за пару дней или недель», — сообщил Репке в совем личном блоге в соцсети X.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на ход СВО повлияет передача Украине самолетов F-16. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признавал, что истребители не смогут существенно переломить ситуацию для Украины на поле боя.

При этом он добавил, что сам факт грядущей передачи самолетов и тренировок пилотов западными инструкторами в очередной раз демонстрирует поддержку киевского режима со стороны «партнеров». Также он посоветовал Украине применять F-16 для обороны.