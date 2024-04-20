Уже? Кристина Асмус заговорила о второй беременности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Дочери актрисы сейчас десять лет. С отцом наследницы — Гариком Харламовым — знаменитость рассталась в 2020 году.

Популярная актриса Кристина Асмус, получившая народную известность благодаря сериалу «Интерны», заговорила о второй беременности. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала загадочный пост.

На свой 36-й день рождения артистка вместе с дочкой Настей спонтанно отправилась в Венецию. Кристина поделилась с подписчиками, что в прошлый раз в Италии она была будучи беременной.

«Сейчас дочке десять, и несколько дней назад мы приехали сюда вместе. В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной. Надеюсь, не через десять лет», — подписала видео из красивого города Асмус.

Интернет-пользователи предположили, что актриса ждет ребенка уже сейчас — некоторые отметили чуть округлившийся живот знаменитости. Однако большинство решили, что всему виной иллюзия из-за ветра и свободной рубашки Кристины.

С отцом Насти, юмористом Гариком Харламовым, звезда рассталась в 2020 году. По слухам, сейчас артистка состоит в отношениях с Романом Евдокимовым — они часто проводят время вместе и делятся фотографиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус раскрыла подробности своей строгой диеты.