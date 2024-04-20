«Исполнял долг на благо Отечества»: СК РФ выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Еремина
СК намерен установить всех причастных к гибели военкора Еремина
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО 19 апреля.
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, рисковал жизнью, чтобы зафиксировать последствия преступлений киевских националистов против мирных граждан. Об этом говорится в сообщении Следственного Комитета России.
«Семен Еремин не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде. Погибший военный корреспондент — настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества», — подчеркивают в российском ведомстве.
В СК РФ напомнили, что именно Семен Еремин является автором акции #101 в память о погибших детях Донбасса.
Следователи намерены установить всех причастных к убийству Еремина, чтобы наказать виновных по всей строгости закона.
СК РФ выразил самые искренние соболезнования родным и близким военкора.
Семен Еремин
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.
Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.
Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.