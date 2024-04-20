Захарова о гибели военкора Еремина в зоне СВО: «Кровавое преступление режима Зеленского»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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МИД РФ выразил соболезнования в связи с убийством боевиками ВСУ военкора «Известий».

Убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, является подтверждением уродливой террористической сущности режима Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Киев объявил настоящую охоту на представителей российских СМИ, обличающих действия Украины в зоне СВО.

И именно Семен Еремин обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения.

«Это кровавое преступление нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — подчеркнула Захарова.

МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Семена Еремина. В ведомстве призвали мировое сообщество осудить преступление.

Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.