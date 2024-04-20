Мальчик или девочка? Евгения Медведева намекнула на беременность

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Поклонники спортсменки радостно поздравили знаменитость.

Знаменитая фигуристка Евгения Медведева намекнула поклонникам на беременность. Спортсменка поделилась забавной фотографией на странице в социальной сети.

Фигуристка поделилась забавным фото. Фото: Instagram* / jmedvedevaj

Девушка опубликовала милый кадр в пушистой белой шапке, к которой лентами привязаны голубая и розовая соски-пустышки. Медведева сопроводила фото двумя знаками вопроса около каждого «цвета».

Подписчики сразу радостно разволновались. Неужели Евгения предлагает угадать пол будущего малыша? Однако, как оказалось, ребенка ждет не известная спортсменка, а супруга фигуриста Александра Энберта, Алеся.

К счастливой паре звезда пришла на гендер-пати. Это особенное мероприятие, на котором родители раскрывают, кто же у них родится.

Евгения Медведева состоит в отношениях с коллегой «по цеху» Дмитрием Чигиревым с сентября прошлого года — тогда молодые люди официально объявили, что встречаются. На личные темы пара говорить не любит, но однажды они обязательно порадуют аудиторию хорошими новостями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала.

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