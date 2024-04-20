Эпатажные решения: дизайнер ответил на критику «леопардовой» квартиры Леонтьева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Зачастую своеобразные модные решения известного артиста вызывают недоумение и вопросы поклонников.

Эпатажные натуры могут позволить себе многое — даже квартиру, устланную леопардовым принтом. Таким мнением поделился архитектор Владимир Панов на 15-й торжественной церемонии награждения Brand Awards 2024.

Эксклюзивный комментарий дизайнер интерьера дал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко, обсудив яркий стиль апартаментов знаменитого певца Валерия Леонтьева.

Двухэтажная квартира исполнителя часто шокирует многих — обивка диванов, ковров и подушек выполнена в леопардовом принте. Кроме того, на стенах располагаются африканские маски и необычные картины, а на полу лежат шкуры зверей.

По мнению нашего собеседника, критика в сторону знаменитости безосновательна, ведь такая эпатажная личность, как Валерий Леонтьев, вполне может позволить себе подобное модное решение, пусть и немного устаревшее.

«Интерьер — это творчество, самовыражение. И здесь ты никому ничего не должен, ничем не обязан. Если тебе нравится, то ты делаешь так, как ты хочешь», — считает архитектор.

Также, по его мнению, артисту было необходимо найти подходящего специалиста, который бы поддержал его видение стиля в собственных апартаментах. Дизайнер тоже должен был обладать «эпатажем» и любить необычные, кричащие вещи, иначе бы совместная работа с Валерием Леонтьевым не удалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Леонтьев покинул сцену.