После прибытия военных инструкторов из РФ США начали выводить своих солдат из Нигера

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что вынудило американские власти пойти на такой шаг? Страх или нечто другое?

Американские власти уведомили руководство Нигера о выводе своих солдат с территории страны. Неделей ранее туда прибыли 100 российских военных инструкторов.

О выводе тысячи американских солдат сообщает журналист The New York Times Эрик Шмитт.

«США сообщают Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих из этой западноафриканской страны. Это поставит под угрозу политику США по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в неспокойном регионе Сахель в Африке», — написал Шмитт на своей странице в социальной сети Х.

Этот шаг стал ответом на решение Нигера разорвать одно из соглашений с США, благодаря которому американские военные и сотрудники Пентагона имели право находиться на территории страны.

Также сообщается, что в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов, которые доставили туда современную систему ПВО, приобретенную у РФ.

«Военная техника, которая состоит из этой системы, прибыла вчера в среду, 10 апреля 2024 года, в Ниамей со 100 российскими военными инструкторами, которые установят ее и обучат наших военных», — сообщило Управление радио и телевидения Нигера (RTN).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем РФ ответит на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.