На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
В Запорожской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявляет украинский секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.
Речь идет о территории, подконтрольной Украине.
«В результате удара был поврежден объект инфраструктуры», — пишет чиновник в своем Telegram-канале.
Какие-либо подробности Куртев не приводит.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы.