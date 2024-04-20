Бесстрашный профессионал и настоящий товарищ: каким был погибший Семен Еремин
Военкор «Известий» Семен Еремин проявлял уникальные качества и бесстрашие
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Редакция 5-tv.ru делится роликом о том, как жил и работал военный корреспондент «Известий».
Эти утром стало известно об инициативе Общественной палаты — посмертно наградить Семена Еремина, погибшего в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, орденом Мужества.
И это решение поддерживают все, кто его знал и не раз вставал лицом к врагу на передовой, где Семен — проявлял уникальную невозмутимость и бесстрашие. Именно таким мы все его и запомним.
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.
Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.
Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.