Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Журналист «Известий» погиб на запорожском направлении в зоне специальной военной операции в результате атаки киевского режима.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил свои соболезнования близким погибшего в зоне специальной военной операции корреспондента «Известий» Семена Еремина. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что Еремин много работал в республике, постоянно рассказывал о жизни людей, и освещал ход военного конфликта. Кроме того, отважный журналист одним из первых зашел в Мариуполь и Волноваху с российскими подразделениями — корреспондент активно продвигался вперед с солдатами.

«Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена. Вечная память», — написал глава ДНР в сообщении.

О гибели Семена Еремина стало известно ранее в пятницу, 19 апреля. Журналист погиб при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FPV-дрона на запорожском направлении — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым.