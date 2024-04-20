Честная борьба: в Сочи выбрали лучший отель России

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Всего соревновались 126 участников в 25 номинациях.

Торжественная церемония награждения Всероссийской премии Russian Hospitality Awards прошла в Сочи. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с мероприятия.

В конкурсе для лучших отелей России соревновались 126 участников в 25 номинациях. Всего же было подано 726 заявок из разных российских регионов.

На протяжении полугода участники проходили три этапа отбора: оценка рейтингов TrustYou, проверка тайными гостями, звонки от экспертов, личное интервью, подготовка презентаций, съемка видео, много проверок аудитором — компанией ДРТ и оценивание членами жюри. В финал попали три крупнейших поставщика услуг: сеть отелей «Точка на карте», парк-отель «Дача Винтера» и курорт «Игора».

Звание «Лучший шеф-повар» разделили сразу два финалиста. Среди них бренд-шеф ресторана «Густав Винтер» Александр Аристов. Заведение расположено в парк-отеле «Дача Винтера».

«Все становятся лучше, и мы стараемся становиться лучше каждый год. За спиной шеф-повара стоит огромная команда, начиная от клининга и заканчивая маркетингом. Спасибо всем, кто был со мной в 2023 году, это правда», — сказал на сцене Аристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую награду получил спорт-отель «Игора» по итогам Russian Hospitality Awards в 2022 году.