Глубокое декольте и бантики на спине: Климова покорила гостей ММКФ нежным образом

Климова пришла на ММКФ в платье с глубоким декольте

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса не испугалась сильного ветра. Между красотой и практичностью выбрала первое.

Актриса Екатерина Климова ничуть не расстроилась непогоде в столице и не отменила поход на 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Знаменитость появилась на красной дорожке в длинном платье нежно-розового цвета с глубоким декольте.

Сзади наряд украшали два небольших банта. Несмотря на холод, артистка улыбалась и не подавала виду, что ей зябко.

«Привыкла к таким катаклизмам. Очень часто снимают лето зимой и наоборот. Это (ММКФ — Прим. ред.) праздник для меня всегда. Жду какого-то праздничного настроения», — сказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Климова.

Ольгу Бузову тоже не испугал московский шторм. На открытие кинофестиваля она пришла с зонтом и в закрытом платье. Кроме того, на красной дорожке ММКФ была замечена и актриса Агата Муцениеце.

Плохая погода тоже не сказалась на ее настроении, ведь рядом с ней был телеведущий Иван Чуйков. Они обнимали друг друга и выглядели счастливыми. Вероятно, совместным выходом в свет знаменитости подтвердили свой роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в личной жизни Ольги Бузовой.