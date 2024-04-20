Танкисты на передовой: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Боевая работа экипажей Т-72Б3

На правом берегу Днепра в Херсонской области танкисты на Т-72Б3 выходят на точку и работают навесом, как гаубица, по позициям противника за рекой — с расстояния более двух километров. Точными выстрелами они уничтожают склады боеприпасов противника.

Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» отражают нападение боевиков

В ходе боевого дежурства расчет ЗРК «Бук-М2» отражает все атаки ВСУ на авдеевском направлении фронта. Ракеты, выпущенные с подконтрольной Киеву территории, перехвачены и уничтожены. В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства бойцами были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта.