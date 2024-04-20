Богомаз: пожар на энергообъекте произошел после падения дрона в Брянской области

В Брянской области после падения сбитого дрона начался пожар на энергообъекте

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В регионе сбили как минимум шесть украинских беспилотников.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. На месте инцидента работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Богомаз подчеркнул, что риска потери энергоснабжения нет, поскольку специалистами была своевременно обеспечена бесперебойная передача энергии.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.