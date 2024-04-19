«Думал на десять шагов вперед»: коллега о погибшем военкоре «Известий» Еремине

Фото, видео: Личный архив Семена Еремина; 5-tv.ru

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Журналист работал в зоне спецоперации с ее самого начала.

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, каким запомнил своего коллегу Семена Еремина. Журналист погиб в зоне спецоперации при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Как вспомнил Китрарь, коллега всегда был готов к работе.

«В офисе наши с Семеном места находятся друг с другом, но мы очень редко виделись. Просто не совпадали командировки. В этот раз Сема уезжал в зону СВО на три недели позже, чем наша съемочная группа. Когда мы крайний раз виделись с ним в Москве, мы сидели и обсуждали, как понять, что над тобой находятся вражеские дроны и по тебе готовится работать артиллерия. Сема всегда думал на десять шагов вперед, всегда был готов к любым, даже самым неожиданным командировкам. Светлая память», — заявил Китрарь.

Еремин работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Так, например, в составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда ВС РФ сняли украинский флаг на въезде в город.

Еремин также организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!». Кроме того, он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких обстоятельствах погиб корреспондент «Известий» Еремин.