Открытие ММКФ началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Трагедия унесла жизни 144 человек.

Церемонию открытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться и вспомнить, что совсем недавно в „Крокусе“ произошла чудовищная трагедия, погибли люди», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

ММКФ — это одно из старейших культурных событий в мире. Впервые он был проведен в 1935 году — тогда на фестиваль прислали фильмы из 19 различных стран. С 1941 по 1958 год мероприятие не проводилось, возобновилось лишь в 1959 году.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что выжившая во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» женщина рассказала жуткие подробности того вечера.