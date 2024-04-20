Зеленский озвучил пять претензий Киева к НАТО

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Почему Киев не очень доволен политикой Североатлантического альянса?

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции Украина — НАТО заявил о пяти «претензиях» Киева к альянсу. Конкретный перечень он опубликовал в твоем Telegram-канале.

Лидер киевского режима заявил, что Украина ждет от НАТО зенитно-ракетные комплексы Patriot или идентичные системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и современные истребители. Кроме того, Зеленский обвинил альянс в слишком долгом сроке принятия решений.

«В этом году мы не можем ждать, пока будут приняты решения. Я прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решительности — каждый из ее элементов», — подчеркнул лидер Украины.

В мероприятии принимали участие министры обороны стран-членов НАТО. На заявления Зеленского они пока не отреагировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад переключил внимание с Украины на Израиль.