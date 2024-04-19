«Правила дебатов»: в США приняли решение о помощи Украине и Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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О чем сумели договориться американские конгрессмены?

Палата представителей конгресса США одобрила постановку на голосование законопроектов о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает The Independent.

«Двухпартийное большинство проголосовало за правила дебатов по четырем законопроектам об отправке помощи Украине, Израилю и Тайваню», — говорится в материале.

Согласно результатам голосования, за рассмотрение проекта проголосовали 316 конгрессменов, 165 из них — демократы. Против высказались 94 американских политика, среди них 55 представителей Республиканской партии США.

Речь идет об общем пакете помощи на 95 миллиардов долларов, куда входят поддержка Украины, Израиля и Тайваня.

США на протяжении нескольких месяцев не могли согласовать новый пакет помощи Украине. В итоге администрация президента Джо Байдена предложила выделить Киеву средства, часть из которых оформить как кредитные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что конгрессмены предложили Байдену передать Украине ракеты ATACMS.