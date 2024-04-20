В России следователям хотят разрешить получать данные о звонках до решения суда

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Согласно инициативе, период предоставления указанной информации не может превышать десяти суток.

МВД России предлагает разрешать следователям и дознавателям получать информацию о телефонных звонках в рамках расследований уголовных дел, не дожидаясь соответствующего решения суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о предоставлении необходимых данных в десятидневный срок. Инициатива оформлена в законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

«Предлагается наделить следователя и дознавателя полномочиями получать по уголовному делу информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что дополнительные расходы на реализацию законопроекта не потребуются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в регионах России изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий.