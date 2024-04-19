Мэр Москвы рассказал о возведении в городе социальных и транспортных объектов

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Кроме того, по словам Собянина, в Москве завершили возведение трех спортивных объектов, среди них — спорткомплекс «Раменки».

С начала года в Москве построили 21 соцобъект, включая девять детских садов и три школы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В своем Telegram он уточнил, что одну из школ, на 1,2 тыс. учеников, построил инвестор в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда.

Кроме того, по словам Собянина, в Москве завершили возведение трех спортивных объектов, среди них — спорткомплекс «Раменки».

В целом с начала года в городе построили больше 2,6 млн кв. м недвижимости. Из них более 1 млн — жилье, в том числе построенное по программе реновации.

Мэр добавил, что параллельно с созданием новых объектов социальной инфраструктуры в городе развивается транспортная система. В этом году открыли развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и путепроводы в районе 24-25 км Ленинградского шоссе. Также в столице идет строительство и проектирование новых станций и линий метрополитена.