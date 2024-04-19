Собянин рассказал об экспедиции школьников и студентов в Арктику

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В проекте «Большая арктическая экспедиция» приняли участие 14 ребят.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что группа московских школьников и студентов направилась в экспедицию по Арктике. Об этом он написал в своем Telegram-канале в пятницу, 19 апреля, его цитирует сайт столичной администрации.

В проекте «Большая арктическая экспедиция» приняли участие 14 ребят. Путешествие займет две недели. Руководить командой будет известный путешественник, первопроходец и альпинист Матвей Шпаро.

«Отряд „Первооткрыватели“ совершит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. А отряд „Московские профессионалы“ — студенты московских колледжей — возведет мобильный арктический городок, используя профессиональные навыки: ребята займутся столярно-плотницкими и электромонтажными работами, будут обеспечивать связь, готовить еду», — сообщил мэр.

Чтобы принять участие в экспедиции, ребятам нужно было пройти серьезный отбор. В качестве подготовки к путешествию школьники и студенты изучили технику безопасности, а также освоили экипировку и прошли испытания в искусственно созданных по аналогии с арктическими условиях.

Проект, делающий путешествия в Арктику возможными для детей, был запущен в 2009 году, когда в экспедицию отправилась первая команда московских школьников.