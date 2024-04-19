В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

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По прогнозам метеорологов, в городе в пятницу в течение дня будут идти ливни с грозой, сопровождаться это будет сильным ветром с порывами до 20 м/с.

В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся ливней с грозой. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам метеорологов, в городе в пятницу в течение дня будут идти ливни с грозой, сопровождаться это будет сильным ветром с порывами до 20 м/с, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В связи с непогодой на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.