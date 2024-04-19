«Экстремизм коллективного Запада»: в МИД РФ прокомментировали итоговое заявление G7

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Страны Группы семи сделали ряд заявлений о своих дальнейших действиях в отношении России.

Существует вероятность, что Запад продолжит подрывать энергетические объекты России, как сделал это с «Северными потоками». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, будут подрывать наши энергетические проекты также, как они подорвали „Северные потоки“. Экстремизм коллективного Запада становится очевидным», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Таким образом Захарова прокомментировала озвученные планы стран Группы семи (G7) о намерениях «подрывать развитие будущих энергетических проектов в России».

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны G7 сказали об отказе России от договора о ядерных испытаниях.