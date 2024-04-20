Вся палитра: как цвета в интерьере могут нанести вред психике ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Эксперт предостерегла родителей от выбора спокойных оттенков. Но почему?

Психолог и преподаватель международного онлайн-института Smart Наталья Бартон предостерегла родителей от выбора спокойных оттенков не только для игрушек и одежды ребенка, но для интерьера его комнаты. Эксперт рассказал изданию Газета.ру, какие цвета могут быть полезны для развития малыша.

Бартон приводит в пример красный и синий цвета — первый стимулирует активность, второй действует умиротворяюще. Стоит учитывать, что у красного есть и негативный эффект — повышение артериального давление, если исходить из данных исследования Университета Висконсина. С другой стороны, бежевые цвета могут наводить на ребенка грусть и апатию.

Эксперт рассказала про исследование из Швейцарии, где подробно изучили влияние цвета на психику детей семи-восьми лет, поместив их в разные комнаты. Так, синий оттенок положительно влиял на концентрацию и спокойствие, что особенно сильно сказывалось на продуктивности детей. Красный и желтый цвета повышали креативность и активность, но давали и побочный эффект.

«Желтые и красные оттенки стимулировали активность и креативность, но могли вызывать возбужденное состояние и отвлекать от задач, требующих концентрации», — объясняет психолог.

Бартон настаивает, чтобы родители соблюдали баланс, так как, например, избавиться от негативных эффектов красного цвета помогут особенности синего. Интерьер только лишь в спокойных тонах может подавить творческую инициативу у ребенка.

Психолог призывает к формированию у детей правильных ассоциаций. Например, красный — это опасность, а желтый — солнечный свет и тепло. Они важны особенно для детей, которым уже больше двух-шести месяцев.

«Поэтому в пространство ребенка стоит добавлять яркие детали, особенно после двух-шести месяцев после рождения, так как именно в этот период он начинает различать цвета», — отмечает Наталья Бортон.

Эксперт говорит, что не стоит акцентироваться только на палитре цветов, не менее важна благоприятная атмосфера в семье. Нет точных исследований, призывающих полностью отказаться от пастельных тонов в интерьере из-за его вреда, но это не значит, что стоит забыть о создании стимулирующей среды для ребенка, говорит психолог Наталья Бортон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что может разрушить психику у ребенка. Среди них, например, частое и длительное отсутствие родителей дома.